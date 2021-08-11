Niğde’de tarihi kazılardan çıkan eserler müzede sergiye sunuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de tarihi kazılardan çıkan eserler müzede sergiye sunuldu

İHA

Niğde’de tarihi kazılardan çıkan eserler müzede sergiye sunuldu

Niğde'de yapılan kazı çalışmalarında bulunan çok sayıda eser, müzede oluşturulan teşhir alanında sergilenmeye başlandı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte 5 alanda kazı çalışması, 2 alanda da yüzey araştırması yapıldığını söyledi.
Kınık, Acem, Porsuk ve Tepebağları höyüklerinde devam eden kazı çalışmalarında bulunan milattan önce 5. ve 2. yüzyıllara ait Pers, Helenistlik ve Akhamenid dönemlerinin izlerini taşıyan boğa, doğan, şahin ve kartal gibi hayvan heykelleri ile dini obje kabartmaları Niğde Müzesinde oluşturulan teşhir alanının açılışı gerçekleştirildi. Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, Müze Müdürü Yakup Ünlüler, kaymakamlar, kazı heyetleri ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'nin yaklaşık 10 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirterek, “Kınık Höyük'te kazı çalışmaları 11 yıldır devam ediyor. Bu bölgede birçok uygarlık hüküm sürmüş ve bu medeniyetlerin izlerini Niğde'nin her köşesinde görüyoruz. Özellikle arkeolojik alanlar olarak görüyoruz. Bu arkeolojik alanların hepsinde kazı yapmak maddi bir güç istiyor. Her alanda kazı yapamıyoruz. Şu anda ilimizde 5 alanda kazı çalışmaları devam ediyor, 2 alanda da yüzey araştırması yapılıyor. Kınık Höyük'ün tarihe ışık tutması açısından çok önemli bir arkeolojik alan. Höyükte yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmiş bulunuyor. Niğde Müzesi her geçen gün yeni bir eser kazanıyor. Tüm vatandaşlarımızı müzemizi gezmeye davet ediyorum" dedi.
Kınık Höyük Kazı Başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso ise höyükte kazıların 11 yıldır devam ettiğini söyledi. Kazı çalışmalarında emeği olan herkese teşekkür eden D'Alfonso çıkardıkları eserlerin müzede sergilenmesinin kendileri için çok önemli olduğuna belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Belediyesi'nden üniversite adaylarına tercih danışmanlığı
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi'nden üniversite adaylarına tercih ...
Çaycının kalp masajıyla hayata döndü
YEREL HABERLER Çaycının kalp masajıyla hayata döndü
Niğde'de havai fişek atılması yasaklandı
YEREL HABERLER Niğde'de havai fişek atılması yasaklandı
Niğde Belediyesinden 2 milyon liralık bir hibe daha
YEREL HABERLER Niğde Belediyesinden 2 milyon liralık bir hibe daha
Küçük çocuk tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Küçük çocuk tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük kızın TIR´ın altında kalmaktan kurtulduğu an kamerada
YEREL HABERLER Küçük kızın TIR´ın altında kalmaktan kurtulduğu an ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.