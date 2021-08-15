Hayvan sever vatandaş kediyi kurtardı

Niğde’de bir dükkanın ikinci katında mahsur kalan kedi hayvan sever bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Niğde merkezde İsmail Tekin isimli vatandaş, çocuklarıyla birlikte parka giderken bir kedinin inşaat halindeki bir iş yerinin ikinci katında mahsur kaldığını gördü. Tekin, bulduğu tahtayı kedinin mahsur kaldığı kata uzattı. Mahsur kalan kedi tahtanın üzerine çıkarak yere indi.
İsmail Tekin’in bu örnek harekete çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.