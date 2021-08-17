Bor’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Niğde’nin Bor İlçesi’nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bor Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında üç ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ekili vaziyette toplamda 54 kök hint keneviri, 10 gram esrar maddesi ve uyarıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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