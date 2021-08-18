Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü düşen plakadan yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de otomobilin çarptığı Fethi Öcal (80), hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü, yola düşen plakadan yakalandı.
Çamardı ilçesi Yelatan köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Fethi Öcal´a Y.E. yönetimindeki 51 ABN 304 plakalı otomobil çarptı. Y.E. yoluna devam ederken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öcal´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fethi Öcal´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü düşen plakadan yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-08-18 11:27:55
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