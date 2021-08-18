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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde eski sanayide dönüşüm başlıyor

İHA

Niğde eski sanayide dönüşüm başlıyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen eski sanayideki hak sahipleriyle resmi uzlaşma safhasına geçileceğini söyledi.
Belediye Başkanı Özdemir, Niğde Belediyesi Ek Hizmet Binasında düzenlediği basın toplantısında,10,5 hektar alandaki eski sanayi bölgesinin 25 Eylül 2020'de cumhurbaşkanı kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edildiğini söyledi. Proje alanında 347 parsel ve 554 hak sahibi olduğunu ifade eden Özdemir, "Yaklaşık 3 ay önce hak sahipleriyle yüz yüze görüşmek ve taleplerini iletmeleri için bir ofis kuruldu. Proje alanında yer alan hak sahiplerimize uzlaşma sağlanması aşamasında bağımsız değerleme kuruluşunun her parsel için belirlediği bedele karşılık olarak 6 farklı seçenek sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Özdemir, hak sahiplerine Yeni Sanayi ve Ata Sanayi'de, 260, 120 ve 60 metrekarelik dükkanlar, Efendibey Kentsel Dönüşüm alanında konut, bedelinin nakitolarak ödenmesi gibi seçenekler sunduklarını aktararak, ayrıca yerinde yapılması planlanan projeden hak sahibi olma veya mobilyacılarkeresteciler ve mermerciler için Hıdırlık mevkisinde 500 ve bin metrekarelik arsa vermeyi önerdiklerini söyledi. Yaklaşık 3 aydır devam eden bilgilendirme ve talep toplama çalışmalarıyla alandaki hak sahiplerinin büyük çoğunluğuyla görüşüldüğü dile getiren Özdemir, şunları söyledi;
"Hak sahiplerinin yarıya yakınıyla anlaşma sağlandı, resmi uzlaşma safhasına geçilecek. Alanda yapılan bu çalışmaları değerlendirmek üzere İYİ Parti, CHP, MHP ve AK Parti'li belediye meclis üyelerinin temsilcileriyle esnaf odaları ve Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyon kuruldu. Komisyon, haftalık düzenlenen toplantılarla yapılan çalışmaları inceliyor. Hak sahiplerinin kamulaştırma bedelleri ve artan bakiyeleri belediyemizin belirleyeceği takvime göre nakit olarak ödenecek. Resmi uzlaşmalar yapıldıktan sonra Tapu Müdürlüğünün iş takvimine ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi sürecine bağlı tapu devirleri yapılacak.”

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