Niğde'de dilencilere operasyon

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Niğde’de halkın duygularını sömüren dilencilere karşı sivil zabıta ve polis iş birliği ile dilenci operasyonu düzenlendi.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri; yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde dilencilik yapan kişileri takibe aldı. Ekipler tespit edilen çok sayıda noktada dilencileri suçüstü yakaladı. İçlerinde yabancı uyruklu kişilerle çocukların da olduğu dilenciler zabıta müdürlüğüne götürüldü.

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