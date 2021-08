"Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan 26 hasta, aşı olmamış" Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın: "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşları aşıya davet ederek, "Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan 26 hasta, aşı olmamış" dedi.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, yılın 8 aylık döneminde yapılan çalışmaları düzenledikleri basın toplantısı ile değerlendirdi. Toplantıda konuşan Bilal Günaydın, 2019'da 530 olan yatak sayısının 2021'de 585'e çıkarıldığını söyleyerek, "Yoğun bakım yatak sayımızda ciddi bir yükseliş oldu, 86'dan 133'e çıktı. Bazı durumlarda Kovid19'un yoğunlaşmasıyla cansiparane çalışarak ameliyathanemizi yoğun bakıma çevirdiğimiz dönemler oldu. Bakanlığımızdan da tescil alarak, ameliyatlarımızı kısmi olarak durdurduk. Poliklinikte ve acil serviste ocakağustos döneminde bakılan hasta sayısı 643 bin 641’dir. 164 Kovid19 hastasını da acil durumlarından dolayı ameliyat edildi” dedi.



Hastanede 67 korona virüs hastası bulunduğunu ifade eden Günaydın, "Tedavi amaçlı yoğun bakımda 890 hasta yatırdık ve elimizden geldiğince tedavi etmeye çalıştık. Hastanede şu an covid19 nedeniyle yatan hasta sayımız 67'dir. Bunların 26'sı yoğun bakımda, 41 hastamız da serviste yatıyor. Burada en dikkat çekici bulgu, şu an hastanemizde aşısını tamamlamış herhangi bir hastamız bulunmuyor. Bu çok önemli bir veri. İlimizde aşıları tamamlandığı halde yoğun bakım veya serviste yatan bir hastamız yok. O yüzden herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Devletimiz bu imkanı vatandaşına sağladı. Lütfen bir an önce aşıları devletimizin önerdiği kılavuzlara göre olsunlar. Yoğun bakımdaki, aşı olmayan hastalarımız 'çok pişman olduklarını, bir an önce herkesin aşı olması gerektiğini' beyan ediyor. Lütfen vatandaşlarımız dedikodulara kulak asmasınlar, devletimize güvensinler ve aşılarını bir an önce mutlaka olsunlar" şeklinde konuştu.

