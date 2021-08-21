Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam yaralandı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali Soy (65) ağır yaralandı.

Olay, Çamardı ilçesi Sulucaova Köyünde meydana geldi. Traktörle tarla süren Ali Soy, kayaya çarpması sonucu traktör devrildi. Traktörün içerisinde sıkışan Soy'u gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Traktörün altında sıkışan Soy ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan Soy ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-08-21 19:09:39



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