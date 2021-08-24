Kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana 'Niye ayırmıyorsun?' diye kızdı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de genç kızların kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu sırada bir vatandaş, kızlara müdahale etmeyip, görüntü çeken kişiye kızdı.
Olay, sabah saatlerinde eski Fertek yolunda meydana geldi. Kaldırımda karşılaşan iki grup genç kız arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kızlar, birbirlerine tekme tokat vurdu, saçlarından tutup yere düşürdü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bu sırada bir vatandaş, kızlara müdahale etmeyip, cep telefonuyla görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Görüntü alan kişinin ise, "Elini değirsen tecavüzle yargılanırsın, niye uğraşayım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Adnan ÇELEBİ
2021-08-24 15:06:01
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