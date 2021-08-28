Hafif ticari araç takla attı; sürücü yaralandı, eşi öldü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Recep Öztürk (65) yaralandı, yanındaki eşi Elveda Öztürk (66) ise hayatını kaybetti.
NiğdeKayseri karayolunda Recep Öztürk yönetimindeki 52 DS 680 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada Recep Öztürk ağır yaralanırken, yanındaki eşi Elveda Öztürk yaşamını yitirdi. Recep Öztürk, çağrılan ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Elveda Öztürk´ün cansız bedeni de morga kondu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-08-28 10:25:57
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