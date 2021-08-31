Niğde'de Zafer Bayramı fener alayı ile kutlandı

Niğde’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen protokol ve vatandaşlar, ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Niğde Belediyesi Mehter Takımı'nın da eşlik ettiği fener alayı, Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Yürüyüş sonrası havai fişek gösterisi yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.