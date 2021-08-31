Meclis üyesi intihar etti

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AK Parti Niğde Belediye Meclis Üyesi Bülent Sayın, tabancayla intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

Olay Şahsüleyman Mahallesi Suat Baykal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Sayın; kendine ait iş yerinde tabancayla intihar etti. Silah sesi üzerine çevredeki esnaf yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sayın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Sayın'ın cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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