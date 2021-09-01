Kayalıkta mahsur kalan keçi halatla çekilerek kurtarıldı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de kayalıklarda mahsur kala keçi, AFAD ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı.
Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde, Ahmet İşkol´a ait keçi kayalıklarda mahsur kaldı. İşkol, keçiyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Ancak sarp kayalıklarda kalan keçiyi kurtaramayan İşkol, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Niğde AFAD ekipleri halatla keçinin kaldığı yere indi. Ekipler, halata bağladıkları keçiyi, kayalıklardan aşağıya sarkıtarak indirdi.
Keçiyi teslim alan İşkol, AFAD ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-09-01 10:21:46
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