Polis kaçak alkol ele geçirdi: 4 gözaltı

Niğde’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan kaçak alkol ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 51 adet değişik markalarda bandrolsüz viski, 325 adet yuvarlak viski jelatini, 60 adet TAPDK bandrolü, 36 adet karton viski kapağı, alkol şişelerine bandrolleri yapıştırma amaçlı kullanıldığı değerlendirilen 1 adet saç kurutma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.