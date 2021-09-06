Niğde’de 72 bin öğrenci ders başı yaptı

Niğde’de 20212022 eğitimöğretim yılında 358 okulda 72 bin 19 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okulların temizlik ve hijyeni konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

İl Genelinde okul öncesinde 6 bin 487, temel eğitimde 50 bin 601, ortaöğretimde 14 bin 931 öğrenci ve 4 bin 663 öğretmen ile haftanın 5 günü olacak şekilde yüz yüze eğitime başladı. Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da Halil Kitapçı İlk/Ortaokulu, Efendibey İlk/Ortaokulu ve Sakarya İlk/Ortaokuluna ziyarette bulunarak öğrenci ve öğretmenlere sağlık ve başarı dileklerini iletti. Okullar açılmadan alınan tedbirlerin süreklilik gerektirdiğini, uzun süren aranın ardından tekrar ayrı kalmamak için salgın ile ilgili tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten Yaşar; “Öğrencilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önde gelmektedir. Bu nedenle tüm paydaşlarımızı salgınla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığımızın önerilerine azami ölçüde uymaya davet ediyoruz. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızın temizlik ve hijyeni konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz“ dedi.

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