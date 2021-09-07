Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD kurtardı

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Niğde’de su kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kiledere beldesinde İsa Evlendi’ye ait tarlada bulunan kuyuya yavru bir köpek düştü. Evlendi; kendi imkanlarıyla köpeği kuyudan çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.

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