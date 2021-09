Niğde’de beyaz lahana hasadı başladı

New York'ta iki 11 Eylül kurbanı daha teşhis edildi

Beyaz lahana üretiminde Türkiye birincisi olan Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde lahana hasadı başladı. Lahana tarlada tane 3 ila 4 lira arasında alıcı buluyor.

Lahana üretimi yapan Kaynarca Köyü Muhtarı Ferit Başer, köyde 15 bin dekarda yaklaşık 21O bin ton lahana üretildiğini söyledi. Türkiye’nin her bölgesine ve yurt dışına da lahana gönderdiklerin söyleyen Muhtar Başer; "Geçim kaynağımız yıllardır lahanadır. Tane olarak 3 ila 4 lira arası pazarlama yapıyoruz. Birinci kırım 4 lira ikinci kırım 3 lira olarak pazarlıyoruz. Türkiye’nin her bölgesine gönderiyoruz. Girdilerin yükseldiğinden ekimlerimiz düştü. Lahana üretiminde Türkiye genelinde birinciyiz. Bu sene ümitliyiz. 2 tırı ihracata gönderdik. İnşallah onun devamı gelecek. İç tüketim bu günlerde az ama kışa doğru bu tüketimin artmasını bekliyoruz" dedi.

Lahana Üretici Yunus Emre Akbulut ise; “Lahanamız organik damlama sistemiyle yetişiyor. Bunlar bizim ata tohumumuz. Şu an fiyatımız 4 liraya gidiyor. Bu sene iyi bir kazanç bekliyoruz. Bu sene 100 dönüm kadar ektim. 180 bin lahana eder” diye konuştu.

Lahana Üreticisi Mahir Uyanık da verimin güzel olduğunu aktararak; “Lahana sezonumuz güzel açıldı. Verim güzel. Hastalık yok. İçtiğimiz su ile suluyoruz. Sarmasını, turşusunu vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile tüketebilirler” ifadelerini kullandı.

