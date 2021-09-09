Niğde’de 1 kilo Jamaika ele geçirildi

Kız meselesi dehşetle bitti! Ölü ve yaralılar var!

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Niğde’de jandarma ekipleri tarafından 1 kilogram Jamaika uyuşturucu ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şanlıurfa’da takibe alınan 41 UA 5.. plakalı araç Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü AdanaAnkara karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan arama 1 kg Jamaika ve 2 gr. metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi.

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