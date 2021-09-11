Niğde’de 3 milyon makaron ele geçirildi

Niğde'de gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 milyon makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iki otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 300 koli içerisinde 3 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücüler S.Ç. ve A.Y. hakkında işlem başlatıldı.
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