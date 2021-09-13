Niğde Belediyesi öğrencilere sağlık çantası dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesi öğrencilere sağlık çantası dağıttı

İHA

Niğde Belediyesi öğrencilere sağlık çantası dağıttı

Niğde Belediyesi, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüze eğitimin aksamadan devam etmesi için il merkezindeki bütün öğretmen ve öğrencilere içerisinde maske ve kolonyanın bulunduğu sağlık çantası dağıttı. Cumhuriyet İlk Okulu'nda yapılan sağlık çantası dağıtımına Başkan Özdemir ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da katıldı.
Yüz yüze eğitime desteklerinden dolayı Niğde Belediyesi ve Başkan Özdemir’e teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Yaşar konuşmasında; "Belediyemize ve başkanımıza bu güzel düşüncesinden, yüz yüze eğitimin aksamaması adına ortaya konulan öğrencilerimizin sağlığını korumayı amaç edinen düşünceli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Pandemi sürecinin gölgesinde yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve velilerimizin her zaman yanında olduklarını ve bundan sonraki süreçlerde de olmaya devam edeceklerini ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuşmasında, "Covid19 salgının başlamasından bu yana okulları virüse karşı dezenfekte eden belediyemiz, almış olduğu önlemlerle öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını amaçlamaktadır. Bizim önceliğimiz her zaman için çocuklarımızın sağlığıdır. Bu doğrultuda Niğde Merkezde yer alan bütün öğrenci ve öğretmenlerimize hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlık çantası dağıtıyoruz, yaklaşık 35 bin sağlık çantasının dağıtımına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Çocuklarımızı virüse karşı koruyarak en iyi şekilde eğitimlerini almaları için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Buradan sevgili öğrencilerimizi sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konusunda dikkatli olmaları için uyarıyorum" dedi.
Öğrencilere dağıtılan sağlık çantalarında maske ve kolonya bulunuyor. Sağlık çantası ile çocukların okulda bulundukları süre içerisinde kişisel temizliklerine daha fazla özen göstererek, virüse karşı öz bakım bilinci kazanmaları amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde’de 3 milyon makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Niğde’de 3 milyon makaron ele geçirildi
'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'
YEREL HABERLER 'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'
Niğde Sağlık Müdürü: Yoğun bakımdakilerin yüzde 20´si aşısız koronavirüs hastaları
YEREL HABERLER Niğde Sağlık Müdürü: Yoğun bakımdakilerin yüzde 20´si ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.