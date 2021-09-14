Süleyman Soylu’dan Niğde Belediyesi’ne Teşekkür

Niğde Belediyesi’ne Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felâketinde yaptığı çalışmalardan dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 'teşekkür belgesi' gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgesinin içeriğinde; “Batı Karadeniz’de meydana gelen sel afetinden sonra devletmillet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakârca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi manevi destekle 'Ben de varım' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle” ifadelerine yer verildi.

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