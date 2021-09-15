Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış (3)

CENAZESİ MEMLEKETİ ADANA'YA GÖNDERİLDİ
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 'ütü tostu' ile meşhur olan ve tost hazırlarken 'Acı atıyorum ağabey' sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt'un (27) cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Kurt'un cenazesini babası Mahmut ve kardeşi İbrahim Kurt teslim aldı. Ayakta durmakta zorlanan baba Mahmut Kurt, "Tüm insanlar hakkını helal etsin oğluma" dedi. Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla memleketi Adana'ya gönderildi.Ali KADI/NİĞDE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-09-15 20:17:11
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