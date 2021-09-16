Evde kaçak kazı yaparken yakalandılar; 13 metre derine inmişler

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de polis, evde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yaklaşık 13 metrelik çukur kazdıkları görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Kumluca Mahallesi´ndeki tarihi evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler Ş.G., O.Y., H.C.T. ve S.K.´yi evin içinde kaçak kazı yaparken yakaladı. Yaklaşık 13 metrelik çukur kazan şüphelilere ait hilti, matkap, jeneratör, dağcı emniyet kemeri, gaz maskesi, seyyar kablo, halat ve çeşitli boyutlarda kazma, kürek, balyoz ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-09-16 13:21:42



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