Kazın yapan 4 kişiye suçüstü

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Niğde’de bir evde kaçak kazı yapan 4 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri merkez Kumluca Mahallesi’nde bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin eve yaptıkları operasyonda Ş.G., O.Y., H.C.T. ve S.K.’yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yaklaşık 13 metre tünel açan şüphelilere ait 1 adet beton delici, 1 adet matkap, 1 adet jeneratör, 1 adet dağcı emniyet kemeri, 1 adet gaz maskesi, seyyar kablo, halat ve çeşitli boyutlarda kazma, kürek, balyoz ele geçirilerek suçta kullanılan eşyalara el konuldu.

4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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