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Niğde Belediyesi’nin vatandaşa sunduğu E-imar uygulamasına yoğun ilgi

İHA

Niğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan Eimar uygulaması vatandaşlar tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediyor.

Niğde Belediyesi’nin vatandaşa sunduğu E-imar uygulamasına yoğun ilgi

Niğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan Eimar uygulaması vatandaşlar tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediyor.
Aylık ortalama 4 bin 500 kişinin imar durumu sorgulaması yaptığı uygulamada, son güncellemeler ile parsele ilişkin uydu fotoğrafı, adres ve konum bilgisi, imar uygulaması veya plan değişikliği yapılıp yapılmadığına dair bilgilere erişiliyor. Ayrıca Plan Askı Panosu uygulaması ile imar planında yapılan değişikliklere ilişkin bilgilere de vatandaşlar Niğde Belediyesi internet sitesinden ulaşabiliyor.
Konu ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Dijital çağın gereksinimlerine bizde Niğde Belediyesi olarak yetişmeye çalışıyoruz. Belediyemizde yapılan birçok işlemi internet sitemiz üzerinden vatandaşlarımıza sunuyoruz. Vatandaşların işlerini en hızlı şekilde yapmak için tüm gayreti sahada verdiğimiz gibi dijital ortamlarda da sağlıyoruz. Eimar uygulamasına olan ilgi bizleri bu platformlarda daha çok çalışmaya yönlendiriyor" dedi.

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