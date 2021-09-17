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Down sendromlu Zeynep, okuma yazma öğrendi; ailelere umut oldu

DHA

Down sendromlu Zeynep, okuma yazma öğrendi; ailelere umut oldu


Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE´de özel rehabilitasyon merkezinde okuma-yazma öğrenen down sendromlu Zeynep Özcan (9) için öğretmenleri sürpriz kutlama düzenledi. Kızının 4 yıldır okuma yazma mücadelesi verdiğini kaydeden Gülcan Özcan, "Olmaz dediler oldu. Yapamaz dediler yaptı. Bunlar çok güzel şeyler. Kazanan Zeynep oldu" dedi.
Niğde'de yaşayan Gülcan Özcan, down sendromlu kızı Zeynep Özcan'ı özel rehabilitasyon merkezine gönderdi. Burada eğitim gören Özcan, öğretmenlerinin destekleriyle okuma yazmayı öğrendi. Zeynep'in bu başarısı diğer down sendromlu çocuklara ve ailelerine umut oldu. Öğretmenleri Zeynep için sürpriz 'Ben de okuyorum' kutlaması düzenledi. Pasta kesen Zeynep'e öğretmeni Sabri Eren, madalya verdi. Küçük Zeynep´in annesi Gülcan Özcan, yıllardır verdiği mücadelenin karşılığını çok güzel bir şekilde aldığını belirterek, "Olmaz dediler oldu. Yapamaz dediler yaptı. Bunlar çok güzel şeyler. Kazanan Zeynep oldu" dedi.
Kızının 4 yıldır okuma yazma mücadelesi verdiğini kaydeden Özcan, "Ben çok mutluyum. Özel bir çocuğun annesi olarak yıllardır verdiğim mücadelenin karşılığını çok güzel bir şekilde aldım. Bu son yaşadığımız 4 yıl içerisinde okuma yazma çalışmalarımız, arayışlarımız çok oldu. Çok olumsuzluklar yaşadım, çok kırıldığım anlar oldu. 'Olmaz' dediler oldu. Yapamaz dediler yaptı. Bunlar çok güzel şeyler. Zeynep'in geçmişe dönüp mazisinden konuşacak olursak, cidden çok uzun ve meşakkatli bir yoldan geldik biz. Hiç bilmediğim bir dünyanın çocuğunu elime aldım ve şimdi bakıyorum ki çok güzel yerdeyiz. Kızım kendini ifade edebiliyor, konuşabiliyor, okuyup yazabiliyor, kıyafetini seçebiliyor, tercihlerini söyleyebiliyor. Bunlar bir aile için herhalde olağanüstü durumlar. Anlatılmaz yaşanır dedikleri bu olsa gerek. Bize destek veren kurumlara, öğretmenlerimize, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.
'TOPLUMDA 'OKUYAMAZ' KANISI VAR'
Özel eğitim öğretmeni Sabri Eren, down sendromlu çocukların okuyup, yazamayacağı anlamında toplumda bir kanı olduğunu kaydederken, "Birçok aile de çocuğuyla çok fazla ilgilenmiyor. Kalıplaşmış bir kabullenmişlik var toplumumuzda. O yüzden çok fazla emek de vermiyorlar. Tüm öğretmenleriyle beraber eşgüdüm içerisinde bir çalışma olduğu zaman, biz sadece down sendromlu çocuklarımızın değil, tüm çocukların okumak için bir şansı olduğunu biliyoruz. Son 4-4,5 yıldır sadece okuma üzerine çalışıyoruz. Bunun için birkaç tane deneme yaptık. İlk başta ses temelli okuma yöntemini denedik. Ondan sonra sesli harfleri verip, hece yöntemine yakın bir okuma sistemi denedik. Hece yöntemiyle daha hızlı ilerledik. Tabi onun altyapısı da var, bazı harfleri de öğrenmişti, birleştirmeyi yapamıyordu. Sonradan birleştirdi ve okumayı başardı" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-09-17 14:35:36

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