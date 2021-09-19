Niğde'de otomobil köprüden düştü: 1 yaralı

Niğde’de otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarında seyreden 50 FA 595 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan sürücü H.S.’yi ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.