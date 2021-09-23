Niğde Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Yurt ve Konaklama Desteği

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kente gelen ve kalacak yer bulamayan, ihtiyaç sahibi Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olacaklarını açıkladı.

Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 20212022 eğitim ve öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini tercih edip, kalacak yer bulamayan öğrencilerin barınma ihtiyacının belediye tarafından karşılanacağı duyuruldu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; “Yüz yüze eğitimin başlaması ile şehrimize üniversiteli kardeşlerimiz gelmeye başlayacaklar. Kalacak yer noktasında yurtlarımızın yeterli olduğunu düşünüyoruz fakat her ihtimale karşı öğrencilerimizin mağdur olmamaları adına belediye olarak destek olma kararı aldık. İlimize okumaya gelen öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreçte hiçbir kardeşimiz mağdur olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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