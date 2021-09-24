Mahsur kalan oğlağı AFAD ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, düştüğü kayalıkların 6 metrelik dehlizinde mahsur kalan oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çobanlık yapan Ferdi Koçyiğit, sürüdeki bir oğlağın 6 metre yükseklikten kayalıklara düşerek dehlizde mahsur kalması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kayayı delerek dehlizin girişini genişlen ekipler, 6 metre inerek oğlağı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan oğlak, çoban Ferdi Koçyiğit´e teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-09-24 18:18:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.