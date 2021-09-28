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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde´de elma hasadı

DHA

Niğde´de elma hasadı


Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, hasadına başlanan elmadan bu yıl 230 bin dekar alanda, 500 bin tona yakın rekolte bekleniyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte elma hasadına katıldı. Niğde elmasının yüzde 30'unun ihraç edildiğini belirten İl Müdürü Baş, "Niğde'den 20 ülkeye elma ihracatı yapılıyor. 500 bin ton elma rekoltesi beklentimiz var. Elma üretiminde Türkiye'de 3´üncü sıradayız. Amasya elması üretiminde Türkiye'de 1'inci sıradayız. 15 bine yakın çiftçimiz elma üretimiyle uğraşıyor. Elma kalitesinde ve pazar sıkıntımız yok. Her üründe olduğu gibi elmada da belli bir standardın üzerinde kaliteye sahibiz. İlimizde üretilen elmanın yaklaşık yüzde 30'u ihracata gidiyor. Irak-Suriye başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine Batı Asya ülkelerine Hindistan, Malezya, Tayland ve Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Mısır, Irak ve Libya son zamanlardaki pazarlarımız. Afrika pazarına açılma durumumuz var. Pazar araştırması yapılıyor. Fiyat konusunda da üreticilerimiz memnun" dedi.
Depolama ve paketlemeyle ilgili yatırım ve taleplerin olduğunu söyleyen İl Müdürü Baş, "Bunların da tamamlanmasıyla ilimiz tarımsal üretiminin tüm kademelerinde olduğu gibi elmada da merkez olma özelliğini devam ettirecek. Genç bahçe kurulumu açısından Türkiye'de 1'inci sıradayız. İlimiz 3-4 yıl sonra Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer almasını bekliyoruz" diye konuştu.
Elma üreticisi İsmet Hurioğlu ise "500 dönümde elma üretimi yapıyoruz. Üretimden memnunuz. Çok kaliteli meyve yetiştiriyoruz. Ürünlerimiz kaliteli. Pazarlama sıkıntımız olmuyor. Fiyatlardan memnunuz; fiyatlar 1,5 ile 3 lira arası gidiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-09-28 14:43:57

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