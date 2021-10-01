Tırda 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

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Niğde'de bir TIR’da gümrük kaçağı 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu. TIR’da yapılan aramada, 2 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron bulundu. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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