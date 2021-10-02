Mevsimlik işçi ailenin 6 çocuğu sobadan zehirlendi

Hastalar iyileşmek için kullanıyordu... 2 bin 400 yıllık!

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kardeş 6 çocuk, hastanede tedaviyle alındı.

Merkeze bağlı Alay beldesinde mevsimlik işçi ailenin kaldığı çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından aynı aileden Zeynep (17), Elif (16), Pınar (13), Büşra (13), Fatma (9) ve Kübra Alguş (8) zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-10-02 15:13:56



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