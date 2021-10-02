Mevsimlik işçi ailenin 6 çocuğu sobadan zehirlendi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kardeş 6 çocuk, hastanede tedaviyle alındı.
Merkeze bağlı Alay beldesinde mevsimlik işçi ailenin kaldığı çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından aynı aileden Zeynep (17), Elif (16), Pınar (13), Büşra (13), Fatma (9) ve Kübra Alguş (8) zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-10-02 15:13:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.