Niğde’de 6 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlendi

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Niğde’de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda sobadan sızan karbonmonksit gazından etkilen 6 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Alay Beldesinde yer alan mevsimlik işçilerin yaşadığı çadırda meydana gelen olayda sobadan sızan karbonmonksit gazından aynı aileden Zeynep (17 ) Elif (16), Pınar (13), Büşra (13), Fatma (9) ve Kübra A. (8) zehirlendi. Ailenin haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 6 çocuk ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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