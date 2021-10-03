Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı

Niğde’de bataklığa saplanan eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kırkpınar köyü Hizandı Deresi'nde eşeği bataklığa saplanan çoban durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler eşeği saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.