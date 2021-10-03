Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de bataklığa saplanan eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kırkpınar köyü Hizandı Deresi'nde eşeği bataklığa saplanan çoban durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler eşeği saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.