‘Sevdikleriniz için kaskınızı takın’ Niğde’de motosiklet ve bisiklet sürücülerine kask hediye edildi

Niğde’de 'Sevdikleriniz için kaskınızı takın' projesi kapsamında, bisiklet ve motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Niğde Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Niğde belediyesi, İl Jandarma komutanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği 'Sevdikleriniz için kaskınızı takın' projesi için trafik eğitim pistinde bisiklet sürücülerine, Niğde Valiliği önünde ise motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte son 3 yılda 150’si bisiklet 350’si motosiklet toplam 500 kazanın meydana geldiğini, bu kazalarda 707 kişinin yaralandığını 5 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Bu projeyle kask takmamaktan kaynaklı yaşanan ölümlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Vali Şimşek: "Amacımız özellikle motosiklet ve bisiklet sürücülerinin kask takmasını teşvik etmek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak, kask takmamaktan kaynaklı, kazaların ve ölümlerin önüne geçmek. Ülkemizde her yıl trafik kazasından birçok insanımızı kaybediyoruz. Özellikle pandemi döneminde motosiklet sürücülerinin karıştığı ölümlü kazalarda büyük bir artış oldu. Niğde'de tescilli motosiklet sürücüsü yaklaşık 15 bin. Bunlardan 500'ü son 3 yıl içinde kazaya karıştı, 150'si bisiklet sürücüsü. Bu kazalarda 707 kişi yaralandı, 5 kişi de hayatını kaybetti" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; "Trafik eğitim pistinde çocuklara trafik kurallarını eğlenerek öğretiyoruz. Burada da çocuklara bisiklet kaskı dağıtacağız ve bunun önemini anlatacağız. Bu eğitim çocuk yaşta başlıyor" dedi. Konuşmaların ardından Vali Şimşek, Başkan Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, trafik eğitim pistinde bisiklet, valilik önünde ise motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

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