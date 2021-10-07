Eğitim-Bir-Sen’den tepki Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan: "Okulların yardımcı personel açığı hala giderilmedi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim-Bir-Sen’den tepki Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan: "Okulların yardımcı personel açığı hala giderilmedi"

İHA

Eğitim-Bir-Sen’den tepki Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan: "Okulların yardımcı personel açığı hala giderilmedi"

EğitimBirSen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen çok sayıda okulun yardımcı personel açığının giderilmesi gerektiğini söyledi.
Sendika binasında basın açıklaması yapan Orhan, okullardaki yardımcı personel ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi gerektiğini belirterek, eğitim ve öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. TYP kapsamında alınan personelin ihtiyacı karşılayamadığını vurgulayan Orhan; "Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de, el-Kaide şüphelisi Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER Niğde'de, el-Kaide şüphelisi Suriyeli yakalandı
Niğde’de El-Kaide bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Niğde’de El-Kaide bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı
‘Sevdikleriniz için kaskınızı takın’ Niğde’de motosiklet ve bisiklet sürücülerine kask hediye edildi
YEREL HABERLER ‘Sevdikleriniz için kaskınızı takın’ Niğde’de ...
Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane ...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörü değişti
YEREL HABERLER Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörü değişti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.