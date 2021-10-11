Niğde’de üniversitede öğrencilere "Hoş geldin" konseri

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenciler için "Hoş geldin" konseri düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen konserde 20212022 eğitimöğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise üniversite öğrencilerini özlediklerini belirterek, böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Üniversiteye yeni gelen öğrencilere seslenen Özdemir, "İnşallah öğrenim hayatınızı Niğde'de geçirmekten çok büyük keyif alacaksınız. Yeter ki pandemi bize müsaade etsin. Çok şanslısınız, genç bir ekip yönetiyor. Rektör hocanız yeni atandı. Bu bir başlangıç, devamında çok daha güzel güzel günlerde buluşacağız” dedi.

Konuşmaların ardından üniversitenin konservatuar bölümü öğrencileri şarkılar söyledi.

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