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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli ve milli patates çiftçilere tanıtıldı

İHA

Yerli ve milli patates çiftçilere tanıtıldı

Niğde’de Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 6 yerli ve milli çeşidin hasadı yapıldı.
Alay Beldesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Patates Araştırma Enstitüsü iş birliği ile yerli patates çeşitlerinin deneme ekiminin yapıldığı tarlada "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ekimi yapılan yerli patateslerden dekarda 4 tona yakın verim aldıklarını söyledi. Patates Araştırma Enstitüsü olarak 10 yerli ve milli patatesi ülke tarımına kazandırdıklarını ifade eden Pırlak, “Enstitümüz, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı, Türkiye'deki ilk ve tek konu araştırma enstitüsüdür. Şu ana kadar yürüttüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde 10 yerli ve milli patates çeşidini ülke tarımına kazandırdık. Halihazırda da ArGe çalışmalarımız devam ediyor. Burada deneme ekimi yapılan 6 çeşidimizin Niğde topraklarında verimi oldukça tatminkar. Çeşitlerimizden en düşüğünden dekarda 4 tona yakın verim aldık. Hasat sonunda tartımlar neticesinde kesin sonuç belli olacak. Ancak, geliştirdiğimiz çeşitlerimiz üreticilerimizin benimsediği, bu bölgeye adaptasyonu en yüksek olan çeşitler” dedi.
Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ise "Patates kent için stratejik bir ürün. Patatesin gerek verimini gerekse kalitesini artırmak, enstitümüz için büyük bir kazanç. Enstitümüz, geliştirdiği tohumların her yıl birçok ilde deneme ekimlerini ve hasadını yapıyor. Bu ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak. Uzun vadede tamamen kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Bir de geliştirdiğimiz tohumlar, kendi coğrafyamıza, iklimimize, toprak yapımımıza daha faydalı, verimi yüksek, kaliteli ürünler haline geliyor. Bu anlamda her yıl bir adım daha ileriye gidiyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı enstitü çalışanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yerli patates çeşitleri 'Saruhan', 'Nam', 'Onaran2015', 'Muratbey', 'Leventbey' ve 'Niğşah'ı katılımcılara tanıttı.

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