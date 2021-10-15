'Tarihi eser' bulmak için evinde kaçak kazı yaptı, suçüstü yakalandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de jandarma ekipleri, evinde 'tarihi eser' bulma amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen İ.A.´yı (35) suçüstü yakaladı. Yapılan çalışmada evin bir odasında 9 metre derinliğinde kuyu açıldığı belirlendi.
Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Edikli Mahallesi´ndeki bir evde tarihi eser aramak amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, evin içerisinde yaklaşık 9 metre derinliğinde kuyu açtığı belirlenen İ.A.´yı suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda kazı için kullanılan beton kırma makinesi, gaz maskesi, havalandırma motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-10-15 19:08:24
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