Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Mevlid Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) dünyaya teşrif ettiği bu kutlu geceyi idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. İki cihan serveri Hz. Muhammed (SAV) efendimizin doğum yıldönümü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında çok önemli bir yere sahip olan mübarek Mevlid Kandili vesilesi ile tüm İslam alemine birlik dirlik ve esenlikler diliyorum. Bu kutlu gece milletimizin ve medeniyetimizin yeniden doğuşuna, geçmişte olduğu gibi, bir kez daha vesile olsun. Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.)”in ezeli ve ebedi mesajını yeniden hatırlayacağımız, düşüneceğimiz ve insanlığa getirdiği kurtuluş reçetelerini anlayıp, hayatımızı onun güzel ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz bir manevi yenilenme fırsatıdır. Başta Niğdeli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek geceyi hep birlikte en güzel şekilde ve anlamına uygun olarak değerlendirebilmemiz temennisiyle, dualarımızın kabul edildiği, huzurun hâkim olduğu günler diliyorum“ ifadelerine yer verdi.

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