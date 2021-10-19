19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Niğde’de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Niğde Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Fatih Kılıç ve muhtarlar etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunma töreninin ardından konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Fatih Kılıç; “Muhtar köyünde, mahallesinde fakirini, fukarasını, yetimini, öksüzünü her daim gözeten, her zaman vatandaşın emrimde olan, 24 saat görev yapan kara gün dostu kişidir. Muhtarlar dün olduğu gibi bugün de yerel yönetimlerin ilk basamağıdır. İlk basamağı olması nedeniyle bu gücü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve taşıdığı mühründen almaktadır. Muhtarlarımıza son yıllarda yapılan sosyal güvence ve ödeneklerin yükseltilmesi nedeniyle bu kutlu mesleğin huzurlu şuurlu bir meslek olduğunu göstermektedir” dedi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Genel Meclis Başkanı Nusret Teksin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, CHP İl Başkanı Erhan Adem, İyi Parti İl Başkanı İbrahim Uzun, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Çelenk sunma törenin ardından Niğde Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Fatih Kılıç ve muhtarlar, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti.

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