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Elif, hem yola hem de akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

DHA

Elif, hem yola hem de akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, yürüme engelli Elif Sima'nın (9) okula rahat gitmesi için evinin önüne yol yaptırdı, hayırseverler de akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in, Çiftlik ilçesi Çınarlı köyünü ziyaretinde, 2 çocuk annesi Necla Sima, evinin önünde yol olmadığından doğuştan yürüme engelli kızını okula götürüp getirmekte zorlandığını söyledi. Vali Şimşek, duruma kayıtsız kalmadı, Sima ailesinin evinin önüne, ihtiyaçları olan yaklaşık 100 metrelik yolu, İl Özel İdaresi'ne yaptırdı.
Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu ise hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede temin edilen akülü tekerlekli sandalye ve tableti Elif Sima'ya teslim etti.
'OKULA RAHAT GİDECEĞİM'
Akülü sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Elif Sima, Vali Şimşek'in yaptırdığı yolda arabasını kullanırken, "Arabamla evin çevresinde gezeceğim, okula rahat gideceğim. Yeni arabamı sevdim. Herkese teşekkür ederim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum" diye konuştu.
Elif'in babası Cumali Sima ise "Evimizin önünde yol olmadığı için eşim kızımızı sırtında okula götürüp getiriyordu. Vali Bey yol yaptırdı. Yol yaptırdığı için Vali Yılmaz Şimşek'e teşekkür  ediyorum. Hayırseverlere de çok teşekkür ederim, çocuğuma yardımcı oldular, akülü tekerlekli sandalye getirdiler. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
'ÇOĞU ZAMAN SIRTIMDA TAŞIYORDUM'
Anne Necla Sima da "Kızımı okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Çoğu zaman sırtımda taşıyordum. Allah razı olsun herkesten, bize bu mutluluğu yaşattıkları için. Valimiz köyümüze ziyarete gelmişti. Çocuğumla yanına gittim, Vali Bey'den rica ettim, 'yolumuz yok, çocuğumu okula götürüp getiremiyorum' dedim. O da Allah razı olsun duyarsız kalmadı, kısa sürede yolumuzu yaptı" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-10-21 16:27:36

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