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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de PTT 181. yıldönümü kutlanıyor

İHA

Niğde'de PTT 181. yıldönümü kutlanıyor

Niğde’de PTT’nin 181. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında PTT Niğde Şubesine gelen 181. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi.
Dr. Sami Yağız Caddesinde bulunan PTT şubesine gelen 181. müşteri Emrah Ayhan'a; PTT Niğde Başmüdürü Bedri Evran tarafından 'Milli mücadelenin 100. yılı' için hazırlanan pul koleksiyonu hediye edildi. PTT Niğde Başmüdürü Bedri Evran, PTT’nin 181 yıldır vatandaşlara kesintisiz olarak hizmet verdiğini söyledi. Evran açıklamasında; "PTT teşkilatı bundan 181 yıl önce 23 Ekim 1840 yılında İstanbul yeni cami avlusunda PTT nezareti adı altında kurularak orada hizmet vermeye başladı. Hizmet verdiği günden beri bu güne kadar çeşitli aşamalardan geçerek en son Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak 181 yıldır vatandaşlarımıza kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz. Şirketimizin ikinci asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren geçmişi ve geleceği arasında uzun bir köprü kuran hizmette yeni bir bakış açısıyla kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı ile ürün ve hizmet çeşitliliğiyle vatandaşlarımıza hizmet sunmak için çaba göstermekteyiz. Özellikle şirketimiz posta sektörünün yanı sıra hizmette bilgiyi anında paylaşabilen küreselleşen dünya sektöründe söz sahibi olabilmek için iddialı olan sektörleri hedef alan bir kamu kurumu olma yolunda yürümekteyiz. Şirket özellikle gücünü sürekli bizden hizmet alan vatandaşlardan aldığını bugün itibariyle Türkiye'de 3 bin çalışanımız, 10 bin üzerinde filo aracımız 5 bin üzerinde işyerimiz ile Türkiye’nin en geniş otomasyon ağına sahip kamu kurumu niteliğindeyiz. Türkiye'de şuan herhangi bir bankanın olmadığı bin 300 noktada sadece PTT var. Bu yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın posta, kargo, lojistik, bankacılık, eticaret, tahsilat ve ödemesi şirketimiz tarafından yapılıyor. 181 yıldır vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunan kurumumuzun kuruluş yıl dönümünün milletimize, Niğdemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
181. müşteri Emrah Ayhan ise PTT'nin çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, hediyeden dolayı teşekkür etti.

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