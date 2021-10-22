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'Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde' Temalı Resim Yarışması sonuçlandı

İHA

'Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde' Temalı Resim Yarışması sonuçlandı

Niğde Belediyesi ve Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 'Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir' Temalı Resim Yarışması sonuçlandı.
Yoğun katılımın olduğu yarışmaya ülkemizden ve diğer ülkelerden birçok eser katıldı. Ön elemeyi geçip yarışmaya hak kazanan eser sayısı 44 adet olurken yarışmaya Türkiye, İtalya, İran, Azerbaycan ve Suriye'den katılımlar gerçekleşti. Jüri üyelerinin titiz çalışmaları ile bu eserlerden seçim yapılarak başarılı olan eserler tespit edildi. Niğde Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yarışmaya katılan bütün eserlerin Niğde Belediyesi Sanat Galerisinde sanatseverlerin izlenimine sunulacağı, ödül töreninin ve serginin 3 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşeceği ve 15 gün süreyle sergilendikten sonra, daimî olarak sergilenmek üzere Niğde Belediyesi Sanat Koleksiyonuna teslim edilip kayıt altına alınacağı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Ulusal ve uluslararası Ressamların eserleri ile şehrimizi sanatla daha da güzelleştirmek, Niğde’nin doğa güzellerini, tarım faaliyetlerini, kültürel ve tarihi zenginliklerini bütün renkliliği ile dünyaya tanıtmak amacıyla böyle bir yarışmayı yaptık. Hedefimiz Niğde’mizi sanatın her alanında bir cazibe merkezi haline getirmektir. Medeniyetlerin yaşatıldığı, tarihin kesişme noktası olan şehrimizi ressamların fırçası ile en güzel şekilde resmettirdik. Bu yarışma ile birlikte Niğde’yi renk renk desen desen harmanlayan kıymetli ressamlarımızın eserleri gün ışığına çıkmış oldu. Yarışmamıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan eserleri daimî sergimizde sergileyeceğiz. Allah’ın izniyle, Kale Dönüşüm Projesi ve Kent Müzemizle birlikte daimî resim sergimizde şehrimize yepyeni güzellikler getirecektir” dedi. Başarılı olan katılımcılara verilecek ödüller ise birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL, üçüncüye 8 bin TL , mansiyon ödülü olarak bin TL olarak açıklandı. Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde adlı resim yarışmasında ödül almaya hak kazanan eser sahipleri şu şekilde;
1. Başarı Ödülü: Gülsibel Kamışlı
2. Başarı Ödülü: Elçin Mustafayev
3. Başarı Ödülü: Tuğba Gülseven
4. Mansiyon Ödülü: Oğulcan Öz

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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