Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim

İHA

Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelindeki metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 513 metruk bina kontrol edildi, şüpheli görülen 756 kişinin sorgusu yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü; kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kentsel estetiğe uygun olmayan metruk binaların ve enkazların uyuşturucu/uyarıcı madde kaçakçılığı ve kullanımı, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi başta olmak üzere suç ve suçlular ile mücadelede etkinliğin artırılarak devam ettirilmesi amacı ile Kale, Eskisaray, Aşağıkayabaşı Mahalleleri başta olmak üzere il genelinde metruk binalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 513 metruk bina kontrol edildi, şüpheli görülen 756 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan denetimler sonucu 11 şahsa ceza kesildi.
Suç ve suçlarla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması kapsamında Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yürütülen çalışmaların etkin ve sürekli olarak devam ettirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde' Temalı Resim Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER 'Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde' Temalı Resim ...
Niğde'de PTT 181. yıldönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Niğde'de PTT 181. yıldönümü kutlanıyor
Elif, hem yola hem de akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER Elif, hem yola hem de akülü tekerlekli sandalyesine ...
Küçük Elif'in büyük mutluluğu Vali amcası yol yaptı, ağabeyleri de akülü sandalye hediye etti
YEREL HABERLER Küçük Elif'in büyük mutluluğu Vali amcası yol yaptı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.