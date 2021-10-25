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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de Patates festivali yapılacak

İHA

Niğde’de Patates festivali yapılacak

Niğde’de 30 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan 'Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali'nin lansmanı yapıldı.
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşecek olan 'Niğde Patates Festivali'nin lansmanı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlendi. Lansmanda üniversitenin aşçılık programı öğretim görevlilerinin hazırladığı yaklaşık 20 çeşit patates yemeğinin tanıtımı yapıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ilkini yapacakları festivali geleneksel hale getireceklerini söyledi. 'Marka Kent Niğde' projesi kapsamında ildeki festivallerin artırılmasın hedeflediklerini ifade eden Vali Şimşek; “Pandemi nedeniyle maalesef bu hedefimize başlangıç yapamamıştık. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Unutmayacağımız en önemli konu her etkinlik ilimizin tanıtımına önemli bir katkı sunacaktır. Bizler bundan yola çıkarak 'Marka Kent Niğde Projesini' hayata geçirdiğimizde bir karar daha almıştık. Her ay bir festival düzenleyerek '12 ay 12 festival' dedik. Maalesef pandemi nedeni ile bunu bir süre ertelemek mecburiyetinde kalmıştık. İşte bugün aldığımız kararı uygulama zamanının geldiği düşüncesi ile startı yine adı Niğde'siz anılmayan, Niğde’nin markası olan Niğde patatesinin festivalini düzenleyerek vermiş oluyoruz. Çünkü festivaller ilimizi tanıtmanın en güzel yollarından birisi. Bu sayede ilimize hem ziyaretçi gelecek hem bu etkinlikler ulusal basında yer alacak. Patates bu noktada ilimiz için çok önemli bir değer ve Niğde ile özdeşleşmiş bir ürün. 'Patates' deyince genelde herkesin aklına Niğde gelir. Festivallere patatesle başlamanın doğru olduğuna karar verdik. Festivallerin başlaması değil sürdürülebilir olması önemli. İnanıyorum ki tüm esnaflarımız, odalarımız, STK'larımız, vatandaşlarımız kamu kurumlarımız bu festivale sahip çıktığı sürece bu festival geleneksel hale dönüşecek” dedi.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, şehrin festivallerle marka şehir olma yolunda ilk adımı attığını belirterek; "Festivaller Niğde’yi önce ülkeye sonrasında da dünyaya tanıtma yolunda ilk adım olacaktır” dedi. Özdemir açıklamasında; “Niğde'nin bir değeri var. Bunu sadece biz de söylemedik. Niğde'yi bu işin uzmanlarıyla, alanında en iyileriyle çalıştık. Herkes şunu söyledi. 'Niğde olarak potansiyeliniz çok fazla, tanıtım eksikliğiniz var. Birkaç dokunuşla Niğde'yi Anadolu'nun parlayan yıldızı, turizmde yine İç Anadolu Bölgesi'nde Kapadokya bölgesinde adı en önce geçek illerden biri olması içten bile değil' demişlerdi. Bu dokunuşlara başlıyoruz. Bu festivaller ufak bir dokunuş gibi görünebilir ama daha büyük dokunuşlarımız da olacak” diye konuştu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da, kentin tarihi geçmişi, turistik yapıları ve harika doğasıyla kentin tarih boyunca her zaman İç Anadolu Bölgesinin ışıldayan bir bölgesi olduğunu söyledi. Rektör Uslu, düzenlenecek festivalin tarihi ve kültürel mirası dünyaya tanıtılabilecek bir başlangıç olduğunu belirterek; "Bu kadim şehrin en önemli üretim kollarından biri olan patates üretimi, çalışmalar sonucu üretilen yeni çeşitleriyle oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır. lezzet unsuru olarak Niğde patatesinin tanıtımı şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasında önemli roller üstlenecektir" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından üniversitenin aşçılık programı öğretim görevlilerinin hazırladığı yaklaşık 20 çeşit patates yemeğinin tanıtımı yapıldı.

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