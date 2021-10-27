Traktör ile patates sökme makinesi arasına sıkışıp can verdi

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de patates hasadı yapan Mustafa Altıparmak (51), yerinden çıkan söküm makinesini yeniden takmaya çalışırken traktör ile makinenin arasına sıkışıp can verdi.

Çiftlik ilçesi Bozköy beldesinde tarlada patates hasadı yapan Mustafa Altıparmak´ın traktörünün arkasına bağladığı söküm makinesi yerinden çıktı. Altıparmak, traktör ile makineyi yeniden bağlamaya çalışırken arada sıkıştı. Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Altıparmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altıparmak'ın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-10-27 11:17:24



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