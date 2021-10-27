Şehidin anne ve babası 6 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti

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1995 yılında Hakkari’de şehit olan Niğdeli Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan’ın anne ve babası 6 gün arayla vefat etti.

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyünde yaşayan Şehit Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın 82 yaşındaki babası Mehmet Kızıltan, korona virüse yakalandı. Tedavisi süren Mehmet Kızıltan, 19 Ekim'de hayatını kaybetti. Kızıltan'ın cenazesi; Çamardı Kaymakamı Abdulkadir Nar, askeri erkan, ailenin yakınları ve köy halkının katılımıyla toprağa verildi. Şehidin KOAH hastası olduğu öğrenilen 73 yaşındaki annesi Ayşe Kızıltan ise katıldığı cenaze töreninde korona virüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan anne Kızıltan da dün hayatını kaybetti.

Anne Ayşe Kızıltan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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