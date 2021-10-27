DEAŞ şüphelisi Niğde’de yakalandı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kod adı "M.A." olan yabancı uyruklu E.E.'nin Niğde'de olduğunu tespit etti. Ekipler, Bor ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.