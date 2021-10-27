Niğde´de, Suriyeli DEAŞ şüphelisi yakalandı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE´de, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu E.E., polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten M.A. kod adlı Suriye uyruklu E.E.'nin Bor ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Şüpheli eve düzenlenen operasyonda yakalandı. E.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-10-27 13:17:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.