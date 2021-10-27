Niğde´de, Suriyeli DEAŞ şüphelisi yakalandı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE´de, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu E.E., polis operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten M.A. kod adlı Suriye uyruklu E.E.'nin Bor ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Şüpheli eve düzenlenen operasyonda yakalandı. E.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-10-27 13:17:16
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